Scuola aperta anche il pomeriggio. Cinema, teatro e cultura: 50 eventi

QUARRATAContrastare la povertà educativa offrendo agli studenti una serie di eventi culturali: è la scelta dell’istituto comprensivo Bonaccorso di Quarrata, che grazie al contributo fondamentale della Fondazione Caript ha organizzato il Piano delle arti 2024-2025. Un cartellone di circa 50 eventi, che tutti gli studenti della scuola secondaria hanno la possibilità di scegliere e di cui usufruire liberamente. Del piano fanno parte incontri con esperti e professionisti di vari ambiti. Si va dagli scrittori e esperti di narrativa per promuovere la lettura, agli artisti per avvicinare i ragazzi alla pittura e alla musica, oltre all’introduzione a spettacoli di cinema, teatro e a concerti. Ci sono poi visite guidate, incontri a tema scientifico e tecnologico, un appuntamento con rappresentanti di Emergency e due per approfondire il mondo dei giochi di ruolo e delle costruzioni con i mattoncini. Un ventaglio ricchissimo a cui si aggiungono i laboratori del sabato mattina, che possono soddisfare tanti gusti, attitudini, interessi, come quello di cinema, musical, economia, scacchi, disegno dal vero, robotica, modellazione e stampa 3d, laser cut. Il cartellone è integrato da altre attività rivolte ai bambini della scuola dell’infanzia e della primaria.

"Sappiamo dai dati Istat che alte percentuali di minorenni non hanno mai fatto esperienze culturali come per esempio visitare un museo, o andare a teatro – ha spiegato il dirigente scolastico Luca Gaggioli – per questo motivo riteniamo che l’estensione del tempo scuola, e l’organizzazione di attività extrascolastiche, diventino azioni necessarie. Abbiamo così deciso di fare un ampliamento dell’offerta formativa potenziando ulteriormente quella dello scorso anno. Si tratta di un investimento importante anche in termini economici, reso possibile grazie a un finanziamento ottenuto tramite il bando "Scuole in movimento" della Fondazione Caript. Mi auguro che i genitori comprendano che questa è un’occasione da cogliere a piene mani, che sappiano consigliare e motivare i figli nel fruire il più possibile di queste straordinarie occasioni formative". Il programma degli eventi, che si protrarranno fino a fine maggio è stato inviato alle famiglie e illustrato ai ragazzi. "Il progetto prevede oltre alla presenza di esperti competenti anche l’affidamento a una cooperativa di servizi delle attività da svolgere in orario extracurricolare, in stretta correlazione con i docenti".

Daniela Gori