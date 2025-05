Scrutatori e presidenti ai seggi. Le richieste per il referendum. Oggi scadono le domande

Scadono oggi le domande per chi volesse accedere alle liste degli scrutatori e presidenti di seggio aggiuntivi per il referendum di giugno. Si tratta di un elenco dal quale attingere per individuare eventuali sostituti in caso di rinuncia o impedimento ad essere presenti alla consultazione referendaria. Il Comune di Pistoia ha pubblicato una manifestazione di interesse per la ricerca di scrutatori e presidenti di seggio aggiuntivi per il referendum dell’8 e 9 giugno per raccogliere la disponibilità a svolgere le funzioni di scrutatori e presidenti di seggio anche tra cittadini non iscritti nei relativi albi.

Gli interessati possono presentare la domanda compilando un modulo presente sul sito del Comune e inviandolo per email a [email protected] entro oggi, 5 maggio. Si formerà così un elenco aggiuntivo dal quale attingere per sostituire presidenti di seggio e scrutatori in caso di rinuncia o impedimento ad essere presenti alla consultazione referendaria. Ulteriori informazioni e moduli per la domanda si trovano sempre sul sito del comune nella sezione dedicata agli elenchi aggiuntivi degli scrutatori e presidenti di seggio elettorale.

Come previsto dalla normativa, la nomina degli scrutatori avverrà a cura della Commissione elettorale comunale mentre la nomina dei presidenti di seggio verrà effettuata dal presidente della Corte d’Appello di Firenze e, solamente in caso di rinuncia o impedimento dei primi nominati, si potrà procedere ad individuare sostituti dagli elenchi aggiuntivi. L’eventuale chiamata ai seggi dagli elenchi aggiuntivi avverrà nell’imminenza della consultazione elettorale.

In caso di chiamata, l’impegno previsto sarà sabato 7 giugno dalle ore 15 in poi per l’insediamento dei seggi fino alla conclusione dei lavori; domenica 8 giugno dalle ore 7 alle 23, termine delle operazioni di voto; lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15, termine delle operazioni di voto cui con scrutinio a seguire, fino alla chiusura dello stesso.