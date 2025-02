Screening del colon retto, ampliate le sedi

Ancora nuove date proposte dall’Azienda Sanitaria rivolte al pubblico per aderire alla campagna straordinaria per la prevenzione del tumore del colon-retto rivolta a uomini e donne in età compresa tra 50 e 70 anni. Al Ceppo per Pistoia e nei diversi punti sanitari della Valdinievole sarà possibile ritirare l’apposito kit, svolgere il test a casa propria e riconsegnare lo stesso campione nei punti di raccolta. Per facilitare la partecipazione della popolazione target allo screening, l’Ausl ha ampliato il numero delle sedi dov’è possibile ritirare il kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci.

In ambito Pistoia in collaborazione con Lilt i kit si ritirano ancora nella data del prossimo 26 febbraio (dalle 7.30 alle 10) al punto prelievi del Ceppo (piazza Giovanni XXIII), con possibilità di riconsegna nella sede Lilt di via Andreini 4 a Pistoia (dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30) o alla Casa della salute di Agliana in via Curiel 1 (il martedì dalle 17 alle 19, il mercoledì dalle 8 alle 10 e il sabato dalle 10 alle 11.30).

Questi invece i punti di ritiro del kit per l’ambito Valdinievole (in collaborazione con Asvalt): alla casa della salute di Pieve a Nievole il 19 febbraio (7.30-10), il 21 febbraio (7.30-10) alla sede della Pubblica Assistenza di Pescia, il 24 febbraio (7-10) al punto prelievi della casa della salute di Borgo a Buggiano. La riconsegna per tutti è possibile al Css di Montecatini (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 fino al 1° marzo), all’ospedale di Pescia (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18.30 fino al 6 marzo) e alla sede Asvalt (dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12).