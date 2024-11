Scoprire arti e sapori: "Camminare con gusto"

Arte e gusto, conditi da qualche peripezia. Il walking tour inaugurale di ieri a Pistoia, "Camminare con Gusto", è iniziato con una foto di gruppo in piazza Giovanni XXIII, con qualche slalom tra un’auto in sosta e altre in cerca di parcheggio nella piazza pedonale davanti al Fregio Robbiano. La prima tappa alla scoperta di arte, botteghe e sapori toscani doveva iniziare visitando Pistoia Sotterranea, ma purtroppo, proprio martedì, un piccolo crollo ha reso inagibile l’attrazione. Dopo la fase formativa rivolta a esercenti e ristoratori, l’iniziativa realizzata da Confcommercio Toscana nell’ambito del progetto regionale Vetrina Toscana, nasce per valorizzare le eccellenze enogastronomiche tipiche con il sostegno di Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana. Il tour prevede sei itinerari "slow" che chiunque potrà percorrere a piedi, grazie ai Qr Code nelle vetrine che danno accesso a mappe e informazioni. "Un modo efficace – commenta il direttore di Confcommercio, Tiziano Tempestini – per valorizzare la nostra identità, il patrimonio culturale e le migliori tradizioni culinarie pistoiesi, servendosi dei canali social che raccontano le migliori caratteristiche della nostra città". Con uno smartphone e la voglia di scoprire si potranno conoscere arte, storia, tradizioni culinarie e tanti aneddoti legati a persone e attività economiche del posto. Sarà possibile anche scaricare le ricette, da gustare al ristorante o rielaborare a casa. Tutti gli itinerari proposti sono percorribili a piedi in ogni stagione dell’anno, variano dai 2 ai 5 chilometri e non presentano particolari difficoltà. Dopo Pistoia il percorso si snoderà tra Bolgheri, Poggibonsi, Lucca, Marina di Pisa e Roccatederighi (Grosseto). In ogni destinazione "Camminare con gusto" mette in rete ristoranti e botteghe tipiche aderenti a Vetrina Toscana con mete artistiche, paesaggistiche e monumentali note e meno note, come quelle a Pistoia di ieri, raccontate magistralmente dalla guida turistica accreditata Laura Galigani. Purtroppo sul lato delle attrazioni turistiche va segnalata la momentanea chiusura, in attesa di riorganizzazione, di due siti simbolo della città, Battistero e Campanile, dopo la scadenza del bando di gestione. L’itinerario "Quattro passi in città", dopo aver ammirato, ieri gli affacci su piazza Duomo e i suoi monumenti dal Museo di Palazzo dei Vescovi, toccherà le originalità del territorio proposte da botteghe e ristoranti.

Gabriele Acerboni