Scopri Pistoia: Natura, Animali e Lipu, Wwf, Carabinieri Forestali

Alla scoperta della natura e degli animali che vivono i nostri stessi spazi. Due sono le iniziative che questo weekend permetteranno un’immersione nel nostro ambiente, due i diversi luoghi che le accoglieranno, il parco del Villone Puccini e la Fortezza Santa Barbara. Primo appuntamento quello in Fortezza, domani (dalle 15 alle 18) con apertura straordinaria e visite guidate a cura dei volontari della Lipu per osservare gli uccelli durante il periodo della migrazione autunnale, di ritorno verso i luoghi di svernamento nel sud del Mediterraneo e in Africa. L’iniziativa è uno degli appuntamenti della 31esima edizione dell’Eurobirdwatch, il più importante evento europeo dedicato al birdwatching, organizzato da BirdLife Europa. Per le visite si raccomanda di portare un binocolo e di indossare calzature comode; informazioni chiamando lo 0573.24212. Domenica invece il set si sposta al parco di Villone Puccini. Qui, su organizzazione del Comitato per il Wwf di Pistoia e Prato con il patrocinio del Comune di Pistoia e la collaborazione del Reparto Carabinieri Biodiversità di Pistoia, si svolgeranno tre visite guidate con il personale dei Carabinieri, due al mattino (10.30-11.30 e 11.30-12.30) e una nel pomeriggio (15.30-16.30). Per ogni appuntamento il numero massimo è di 30 partecipanti. Il punto di ritrovo è previsto al gazebo situato in prossimità della Villa Puccini di Scornio, dove saranno presenti punti informativi del Wwf e del Reparto Carabinieri Biodiversità di Pistoia. L’iniziativa è gratuita, ma è necessario prenotarsi scrivendo a pistoia-prato@wwf.it o chiamando il 335.1007136. L’iniziativa rientra nel più ampio evento nazionale "Urban nature" promosso per diffondere il valore e la cura della natura in città, per il benessere delle persone.