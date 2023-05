Scontro sulla discarica in consiglio comunale "Sindaco sempre chiaro Il Pd ha cambiato idea"

La diffusione dell’affondo del Partito Democratico di Serravalle su un presunto ampliamento della discarica del Cassero (nella foto, un’immagine di repertorio), per bocca del proprio segretario Riccardo Vannacci, ha fatto da sfondo al consiglio comunale di lunedì sera che si è svolto a Casalguidi. Risposte chiare da parte dell’assessore all’ambiente, Federico Gorbi, ed un dato di fatto: "il sindaco non ha tenuto segreto per sé assolutamente nulla e non ci sarà nessun ampliamento della discarica, anzi la data di chiusura è confermata".

Una ricostruzione, quella di Gorbi, che si è basata sugli atti ufficiali pubblicati a fine aprile dalla Regione Toscana dopo le interlocuzioni avute con Herambiente – proprietario della discarica – e che, alla prima occasione utile, sono stati messi a conoscenza della popolazione attraverso proprio il consiglio comunale. "Il riferimento è al progetto di Herambiente "capacità volumetrica a parità di profilo morfologico":. A parità di ingombri, il volume aggiuntivo dei rifiuti da abbancare cresce di 382.000 metri cubi. Il gestore ha chiesto la correzione di questo dato alla Regione Toscana mentre, sul fronte del Comune, non c’è da fare ulteriori passaggi. La discarica non verrà ampliata e quando viene detto che il sindaco ha tenuto nascosto questa cosa, si dice una bugia visto che ne siamo stati edotti a fine aprile: prima la Regione, come dovere che sia, ha dialogato con Herambiente, e subito dopo la comunicazione è stata trasmessa al Comune e al primo consiglio utile la mettiamo a conoscenza. All’amministrazione viene chiesto soltanto di pubblicare sull’albo pretorio la comunicazione".

Lo stesso Gorbi, poi, tende a puntualizzare e mettere il dito nella piaga sullo stato dell’arte. "Il Pd di Serravalle chiede e pronuncia atti – prosegue l’assessore all’ambiente – Nel 2007, con giunta Pd, fu deciso di raddoppiare l’impianto. Dal 2017, invece, il Comune si è costituito parte civile nel processo sull’incendio del 2016: sono già state fatte due votazioni fra 2020 e 2021 che pongono lo stop certificato all’ampliamento. La cosa curiosa è che in quelle occasioni il Pd ha votato contro e oggi si viene a fare queste accuse". E, infine, un affondo anche ironico. "Si parla sempre di catene sulla questione – conclude Gorbi – E’ vero: il sindaco Lunardi, facendolo, sarebbe diventato probabilmente il Cospito di Serravalle Pistoiese. Noi la scelta sulla discarica l’abbiamo già fatta con gli atti che dicono che verrà chiusa". Punta il dito sul comitato discarica, infine, il gruppo di "Serravalle Civica", forza politica esterna al consiglio comunale.

"Rispetto agli aumenti di volumetria – dicono dalla lista civica – l’attività si prolungherebbe fino al 2033. Il presidente del Comitato avrebbe dovuto quanto meno convocare un’assemblea pubblica. Invece tutti tacciono. Avevamo lanciato una petizione ma il sindaco ha rigettato il testo sottoscritto da 205 persone".

red.pt