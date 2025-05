Schianto in via Toscana. Tre i feriti

Incidente all’incrocio di via Toscana con via Garcigliana a Le Querci, verso le 17 di ieri. Nello scontro tra un’auto e una moto sono rimasti feriti un ragazzo e una ragazza che viaggiavano a bordo dello scooter e il conducente dell’auto. I due giovani a causa dell’impatto, per cause da accertare, sarebbero stati sbalzati dalla moto. Sul posto l’automedica, ambulanze della Misericordia di Pistoia e della Croce Verde di Chiazzano, polizia municipale di Pistoia e vigili del fuoco. Tutti e tre sono stati trasferiti all’ospedale San Jacopo, per le cure del caso.

La pericolosità di quell’incrocio è stata evidenziata più volte dai residenti che negli ultimi mesi si sono riuniti in comitato spontaneo, raccogliendo 766 firme che nel marzo scorso sono state inviate ad Anas, al difensore civico della regione Toscana, al sindaco di Pistoia e agli assessori pistoiesi delegati alla mobilità urbana e metropolitana e al coordinamento per grandi trasformazioni urbanistiche, al prefetto e al comando della polizia municipale di Pistoia. Con la petizione il comitato chiede con urgenza l’attivazione di un tavolo tecnico per trovare soluzioni alle criticità dell’incrocio di via Toscana (statale 719) con via Garcigliana. Il comitato chiede che sia messo in sicurezza l’incrocio, evidenziando gli incidenti con lesioni gravissime e almeno tre decessi, il più recente a novembre 2024, quando perse la vita un motociclista di 57 anni. "Ma i sinistri senza lesioni – rilevano i cittadini – si verificano anche con cadenza settimanale".

p.s.