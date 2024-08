Schianto in via Sestini. Tolto l’autovelox

Ancora un incidente ieri mattina in via Sestini, sulla strada che poi, proseguendo diventa la via Montalese, e dove da tempo è in atto una battaglia da parte dei residenti per la questione della sicurezza stradale, con da una parte la necessità di regolare la velocità dei mezzi e, dall’altra, quella di evitare di essere tartassati dai tanti autovelox che sono disseminati lungo il percorso che porta fino a Montale, e che segnano come andamento massimo consentito limiti a tratti diversi. L’incidente è avvenuto ieri mattina nel tratto pistoiese intorno alle 11,30. Ad essere travolta da una macchina è stata una donna, dipendente di Poste, che era alla guida del suo scooter per il servizio di consegna a domicilio della posta. La postina sarebbe stata sbalzata con il suo motorino, finendo su un tubo del gas. Sul posto sono immediatamente sopraggiunti i soccorsi, con un’ambulanza della Misericordia di Candeglia, i vigili del fuoco e la Polizia municipale. Per fortuna, la postina non ha riportato gravi ferite ed è stata immediatamente trasferita all’ospedale San Jacopo in codice giallo. Sul tratto in cui è avvenuto l’incidente intanto è stato eliminato da un mese il rilevatore autovelox. Da capire se l’intervento sia stato voluto per esigenze di manutenzione o per altre ragioni. Da tempo i residenti chiedono che siano uniformati i limiti di velocità, perché è facile incorrere in frequenti sanzioni, anche quando chi è alla guida usa la massima prudenza.