Scende la neve in piazza. E poi il concerto natalizio

Oggi, domenica primo dicembre, ci sono iniziative nel centro di Agliana e nella frazione della Ferruccia. L’associazione culturale Centro Agliana (composta da commercianti), in collaborazione con l’associazione Lenza Aglianese e con il patrocinio del Comune, ripropone "Agliana in castagna" evento che era stato programmato per il 17 novembre e poi rinviato a causa della pioggia. Dalle 9 alle 19, il centro di Agliana, in piazza Gramsci e via Matteotti, sarà animato da mercatini, stand con specialità di stagione e negozi aperti.

L’associazione Centro Agliana, della quale fanno parte nove esercenti che hanno i loro negozi in piazza Gramsci e nei tratti più vicini alla piazza di via Matteotti e via Roma, ha lo scopo di riportare nuova vita nel cuore di Agliana. Gli aderenti all’associazione ringraziano tutte le attività, di vari settori e ubicate anche fuori dal centro aglianese, che credono nelle loro iniziative e le sostengono. Sono: Edilesa, Acea Energia, Confezioni Santini, Euromarket, Carrozzeria Record, Banca Alta Toscana. Aggiornamenti sull’attività dell’associazione Centro Agliana su Instagram (ass.culturale.centroagliana).

Sempre nella giornata di oggi, nell’ambito del programma "Natale ad Agliana" a cura dell’amministrazione comunale e dell’associazione Artigiano, il pomeriggio, dalle 16, magia della neve e delle note in piazza Gramsci, dove è allestita la "Casa di Babbo Natale". La piazza, già suggestiva per l’albero di Natale e proiezioni luminose, sarà trasformata in un paesaggio innevato. In questo incanto prenderà vita lo spettacolo musicale natalizio con Filippo e Irene. Mercato anche alla Ferruccia, in territorio aglianese, dalle 9 alle 12, su iniziativa del Consorzio ambulanti Toscana. Ci saranno banchi di articoli vari e prodotti tipici alimentari.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione il Comune ha disposto (dalle 7 alle 21) la chiusura di alcune strade e divieti di sosta con rimozione forzata. Sono interessate dal provvedimento via Carlo Levi, piazza Don Ceccarelli, il parcheggio pubblico nell’area del centro commerciale, via Selva da via Tonsoni a via Levi, via Branaccia. Il dettaglio delle modifiche alla viabilità è pubblicato sul sito web del comune di Agliana: www.comune.agliana.pt.it

Piera Salvi