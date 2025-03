"Saranno abbattute le barriere architettoniche"

"Sono iniziati, su tutto il territorio aglianese, periferie comprese, i sopralluoghi dei professionisti dell’Università Roma Tre, diretti dall’architetto e professore Adolfo Baratta, per l’attuazione di linee guida per l’abbattimento delle barriere architettoniche". Lo comunicano da Fratelli d’Italia, in vista della convenzione che potrà essere stipulata dal Comune di Agliana con l’Università Roma Tre, dipartimento di architettura, per realizzare le linee guida per il Piano di eliminazione barriere architettoniche (Peba). "Sono già stati individuati – fa sapere Fratelli d’Italia – dei percorsi per collegare i punti di interesse, come scuole, cimiteri e parchi, di tutte le frazioni compresa la Ferruccia che, per la prima volta, potrà vedere realizzato un percorso che sovrappassa l’autostrada accessibile a tutti fino al centro del paese. I sopralluoghi preliminari necessari allo studio di questi percorsi, si sono svolti con l’équipe di tecnici e architetti accompagnati dal capogruppo in consiglio comunale Daniele Ricasoli e dall’assessore ai lavori pubblici Maurizio Ciottoli che conoscono molto bene il territorio. Al tavolo di lavoro saranno invitate tutte le associazioni di categoria presenti sul territorio", assicurano da FdI.

"Agliana si muove concretamente verso una vita più sostenibile per le persone con disabilità" – afferma Solange Cecchi, consigliera di Fratelli d’Italia, che tiene a sottolineare: "L’amministrazione Benesperi è da sempre impegnata nel sociale e insieme al capogruppo, Daniele Ricasoli, dal nostro insediamento abbiamo proposto a sindaco e giunta questo progetto per la messa in opera di un Peba e abbiamo immediatamente trovato riscontri positivi. La convenzione con l’Università Roma Tre, che ci apprestiamo a ultimare, metterà le basi per tutti quegli interventi che saranno fondamentali a garantire una vita dignitosa e più accessibile".

Aggiunge Daniele Ricasoli: "Siamo in contatto con le associazioni capofila che si occupano di barriere architettoniche e che lavorano quotidianamente con persone con le più diverse disabilità, perché vogliamo che ci giungano più contributi possibili per realizzare un piano che non sia solo tecnico, ma che raccolga tutte le sensibilità. Una volta ottenuta una prima bozza delle linee guida sarà nostra cura predisporre un tavolo con tutti i soggetti interessati".

L’assessore Maurizio Ciottoli assicura che la convenzione verrà siglata alla fine del mese: "Ma, di fatto, è già in essere e tutte le forze sono già al lavoro. Sono soddisfatto del supporto fornito finora dell’Università Roma Tre. Le linee guida verranno adottate dagli uffici tecnici comunali e trasformate in progetti veri e propri da realizzare nei prossimi anni".

Piera Salvi