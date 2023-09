Santonuovo Ristampato il libro di don Cinotti

Anche quest’anno la parrocchia di San Germano al Santonuovo farà da cornice, sabato prossimo, 23 settembre, a partire dalle ore 17,30, alla cerimonia per la premiazione dell’ottava edizione del concorso di Poesia e Narrativa "Don Aldemiro Cinotti". Nato per mantenere viva l’eredità spirituale dello storico e amato priore alla guida della parrocchia della frazione per oltre settant’anni e scomparso nel 2013, il concorso è a poco a poco divenuto una nicchia assai apprezzata dagli autori di testi poetici e narrativi. Quest’anno ha ricevuto una grande attenzione sia in Italia che dall’estero con oltre cento racconti pervenuti e trecentoquaranta poeti che hanno partecipato con quasi novecento liriche. Ricorrendo poi il decennale dalla morte del parroco, quello della premiazione sarà un giorno speciale, perché tornerà disponibile, per le persone presenti e per i partecipanti al concorso, il libro "San Germano al Santonuovo. Piccola storia di un piccolo paese" che don Aldemiro Cinotti scrisse nel 1985. L’apertura al mondo e l’interesse per le letture storiche e letterarie avevano infatti spinto il colto priore a fare una ricerca sull’origine della parrocchia di San Germano istituita due secoli prima e sulla nascita della frazione quarratina.

Il libro di don Cinotti, ormai introvabile, se non nelle case di alcuni parrocchiani che lo custodiscono gelosamente, è stato finalmente ristampato e reso di nuovo fruibile. A realizzare la pubblicazione è stata l’associazione di promozione sociale "‘9cento", il cui obiettivo è recuperare, analizzare e tramandare la memoria storica, grazie all’apprezzamento e all’interesse del vicepresidente dell’associazione, il giornalista Andrea Nannini. Sarà un contributo prezioso, e sicuramente molto apprezzato, alla pregevole manifestazione di sabato prossimo. Ma questa edizione 2023 del concorso – organizzata, con la consueta passione, dalle parrocchiane Giovanna Maraviglia, Alessia Tasselli, Grazia Gori e Barbara Pratesi – porta con sé un’altra importante novità: oltre alle due sezioni dedicate a poesia e narrativa ce n’è anche una terza dedicata alla poesia junior, rivolta ai bambini delle classi quarta e quinta della scuola primaria "Fabrizio De Andrè" di Santonuovo. Per loro la premiazione sarà invece domenica 24 settembre alle ore 10.30.

Mentre per la poesia il tema è libero, per la narrativa l’argomento proposto dalle organizzatrici, e su cui gli autori dovevano concentrarsi, era: "L’appuntamento". Il concorso, a partecipazione gratuita, riconosce premi in denaro a poeti e autori, e al contempo contribuisce con il denaro rimanente ad attività benefiche, autofinanziandosi con eventi conviviali che abbracciano tutta la comunità e ricevendo un piccolo contributo da Mutua Alta Toscana. Appuntamento a sabato 23 settembre quindi, per conoscere i nomi e i volti dei vincitori.

Daniela Gori