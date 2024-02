San Jacopo in Castellare, il gioiellino recuperato

PISTOIA

Un altro spazio recuperato in "lista d’attesa" per essere infine restituito alla città nelle cui stanze troveranno sede un auditorium per conferenze e presentazioni della capienza di 65 posti, uffici e ulteriori sale da destinare a ‘casa’ di una istituzione cittadina. Era il marzo dello scorso anno quando l’amministrazione dava notizia, con sopralluogo, del recupero (possibile grazie anche al sostegno della Fondazione Caript) di San Jacopo in Castellare, gioiellino d’architettura vecchio secoli (prima attestazione datata 1131) inserito tra la piazzetta delle Scuole Normali e via del Carmine, con l’annuncio di consegna per l’estate scorsa. Ragioni del ritardo si ipotizza possano essere imputabili ai capitoli arredi interni e identità visiva della struttura, che al tempo del sopralluogo erano stati annunciati come ultimi elementi da perfezionare. Insieme anche ai rapporti Comune-Società Pistoiese di Storia Patria che troverà nuova casa qui dopo lo ‘sfratto’ dalla sede di via dei Pappagalli imposto da motivi di carattere strutturale. "È un ambiente di grande pregio per la nostra istituzione – dice Luca Mannori presidente della Società Pistoiese di Storia Patria in apertura dell’ultimo Bullettino – e non possiamo che esprimere la nostra gratitudine al sindaco Tomasi e al presidente della Fondazione Zogheri. A fronte degli aspetti positivi della nuova localizzazione – spiega ancora Mannori – vi sono alcuni problemi che dovremo gestire con accortezza: penso allo spazio non sovrabbondante che avremo a disposizione per ricollocare la nostra biblioteca nonché a un complesso di costi di gestione rilevanti, che ci imporrà di reperire nuove fonti di finanziamento ordinario. Ma si tratta di difficoltà superabili per le quali stiamo immaginando soluzioni adeguate e che non possono mettere in ombra il grande rilievo del risultato raggiunto".