San Giorgio e via Pertini . I dem chiedono risposte

PISTOIAVia Pertini e il parcheggio San Giorgio al centro di attenzioni e interpellanze dei consiglieri comunali PD Lorenzo Boanini e Paolo Tosi: dubbi sulla sicurezza dell’area e urgenza di una riqualificazione. "Residenti e frequentatori della zona mi hanno segnalato strani movimenti in via Pertini e nel parcheggio San Giorgio - spiega Boanini -. La situazione ha destato forte preoccupazione tra le famiglie, considerando anche chi accompagna i propri figli e figlie alla Scuola dell’infanzia ’Il Castello’- Ics Raffaello. I cittadini hanno notato la presenza di persone in condizioni di grave disagio sociale nelle scale alte di via Pertini, a pochi metri da asilo e comando della Polizia Locale, per un probabile uso di sostanze stupefacenti. Episodi che si verificano anche nel tunnel di fianco al supermercato, tra via Pertini e via Ciliegiole. Ho chiesto un incontro con la Polizia Locale - prosegue Boanini -, portando la questione all’attenzione della comandante Tomasetti per individuare misure per arginare il fenomeno, che non è solo una questione di sicurezza pubblica, ma rappresenta anche un grave disagio sociale. Ho fatto così un sopralluogo insieme agli agenti per monitorare di persona le situazioni denunciate dai cittadini, cosa che dovrebbe fare l’amministrazione comunale sempre, non solo in periodo di campagna elettorale".L’esponente del Pd sottolinea quanto sia necessario che le istituzioni collaborino per trovare soluzioni efficaci, per garantire la sicurezza dei residenti e offrire un aiuto concreto a chi in situazioni di estrema difficoltà ricorre all’uso di stupefacenti.Sul versante parcheggio San Giorgio dal Pd ricordano che da novembre 2020 il piano interrato è chiuso a causa di problemi tecnici. Nel corso del 2024 sono iniziati i lavori di adeguamento e riqualificazione, anche degli spazi attigui al parcheggio, per un importo di circa 1 milione di euro. "Per la sua collocazione, questo parcheggio è tra i più strategici della città - spiega Paolo Tosi - eppure per anni è stato in parte chiuso e poco valorizzato. Adesso oltre ai lavori sorgono anche dubbi. Per cominciare, la rampa di accesso al piano interrato è stata incomprensibilmente posizionata nella carreggiata, con inevitabili difficoltà, e restringimento e perdita di posti auto per i residenti di via Ciliegiole. Non solo. La struttura del fontanello dell’acqua - prosegue Tosi - sembra collocata in un luogo di difficile accesso e cozza con l’architettura e l’estetica della zona: sembra un casottino preso in prestito da un cantiere edile. L’area era diventata ricettacolo di spacciatori e il dubbio posizionamento del casottino ospitante il fontanello non tranquillizza. Durante tutti i lavori, come è ormai di consuetudine per questa amministrazione, nessuna comunicazione è stata data ai residenti, che hanno carpito informazioni dagli operai del cantiere. L’amministrazione ha posizionato nell’area cartelli di divieto di sosta posticci scritti a pennarello su fogli a4 invece di quelli a norma di legge".Il consigliere Lorenzo Boanini rincara la dose denunciando il degrado del parcheggio Pertini con allagamenti frequenti, percorsi pedonali pieni di ostacoli e difficoltà di accesso, specialmente per le persone con disabilità. Inoltre il cantiere dell’ex Breda, fermo da tempo, contribuisce al senso di abbandono dell’area. "Ho presentato un’interpellanza - spiega il dem - per sapere se sia prevista una riqualificazione. Critica anche la scelta di installare una velostazione tra i parcheggi Pertini e San Giorgio, invece che davanti alla stazione fs, dove la situazione è peggiore".