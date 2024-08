"Sagra di Mezzestate, un successo che nasce dal cuore di tutti"

La Sagra di Mezzestate a Cutigliano, fedele a se stessa da cinquant’anni, continua a raccogliere un successo di pubblico che la rende quella di maggior successo di tutta la stagione estiva della Montagna. A dare il via alla 50° edizione sono le parole del sindaco, Gabriele Bacci: "In un tempo in cui ci siamo abituati al mondo social, nel quale l’attenzione si misura in secondi, una manifestazione che vive da mezzo secolo, prima di tutto è testimonianza di qualità nei rapporti umani. Ne sono prova i tanti espositori soddisfatti, il grande lavoro della Pro Loco presieduta da Michela Bacci con il suo vice, Davide Tonarelli, ognuno con le sue competenze e quello che rende il gruppo straordinario è il fatto che tutti collaborano, anche chi non è interessato contribuisce al successo. Va aggiunto che la comunità partecipa attivamente, lo dimostra anche la sfilata, che è stata un successo con i suoi vestiti eccezionali e i tamburini che come al solito sono stati formidabili. Questo è Cutigliano. La Sagra è un fenomeno che supera l’evento per andare al cuore, lo dimostrano gli ex ragazzi che venivano negli anni ’90 e non riescono a rinunciare a celebrare l’occasione, e tutti gli anni tornano. È talmente bello – conclude Bacci – che forse non è importante capire le ragioni". Di nozze d’oro parla anche Davide Tonarelli: "Abbiamo festeggiato 50 anni con 50 espositori, coinvolgendo quelli della vecchia guardia e aggiungendone di nuovi ad affiancare gli storici, abbiamo coinvolto gente a partire dal Trentino in giù, migliorato l’offerta e la ristorazione, gli espositori ci hanno elogiato, i 50 sulla piazza rappresentano, tantissime categorie, sia alimentari che squisitamente artigianali. E domenica gran finale con una giornata dedicata agli artigiani". L’epica partita di scacchi viventi, interpretati da figuranti in costume, tra Cutigliano e Gavinana, questa volta ha visto trionfare Cutigliano.

Andrea Nannini