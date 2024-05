Rsa cerca Oss per assistenza ad anziani non autosufficienti

Cooperativa sociale della Valdinievole ricerca per Rsa un/a oss/adb per assistenza ad anziani non autosufficienti. Necessario il possesso della qualifica.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato per tre mesi. Lavoro su turnazione: mattina, pomeriggio, notte. Orario di lavoro su 33 ore settimanali. Informazioni e candidature: Adalberti Emanuela, 350 0495701, e-mail [email protected].

Per azienda commerciale in provincia di Pistoia, invece, si ricerca un impiegato da inserire nell’organico. Mansioni: sollecito contatti clienti, gestione telefonate e ordini, gestione post vendita, gestione social. Buona conoscenza dell’inglese. Informazioni e candidature all’indirizzo e-mail: [email protected].