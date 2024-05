Rowan nuovo presidente. Cioffi vice, Capecchi ad

Sono passate ormai diverse settimane dalla cessione delle quote di maggioranza del Pistoia Basket 2000 alla East Coast Sport Group Italia srl, il veicolo societario italiano degli investitori americani. Mentre la squadra di coach Nicola Brienza lavorava sul parquet per centrare l’obiettivo playoff, qualcosa, anche se senza comunicazioni ufficiali da parte club di via Fermi, si è mosso a livello di extra campo in questo lasso temporale. Già, perché Ronald Rowan è stato nominato nuovo presidente al posto di Massimo Capecchi, rimasto comunque all’interno del quadro societario nei panni di amministratore delegato. Conferma nel ruolo di vice presidente del cda per Francesco Giuseppe Cioffi, numero uno del Consorzio Pistoia Basket City, così come per Massimo Bulgarelli. Cda che viene completato dai consiglieri Ettore Saracca, David Luchetti e Dario Baldassarri. Queste cariche avranno durata fino all’approvazione del bilancio al 30 giugno 2024 (da quella data, dovranno passare al massimo 120 giorni).

L’assetto, evidentemente, è temporaneo e c’è quindi curiosità di capire in che misura verrà modificato nei prossimi mesi. Da questo punto di vista, massimo riserbo dal club biancorosso, ma è chiaro si dovrà far chiarezza su quello che accadrà con gli altri fondatori della East Coast Sport Group Italia. Detto di Rowan, che si tratterrà in città per le prossime settimane per pianificare il lavoro in vista della nuova stagione, anche Steven Raso come il neo presidente ha avuto un’esposizione non indifferente da quando è stato firmato l’accordo. E’ stato proprio lui a mettere nero su bianco, presenziando fisicamente a Milano nel giorno del "closing", per poi arrivare per la prima volta a Pistoia, dove è tornato recentemente dopo una breve parentesi in America. Al momento non si hanno novità invece per quanto concerne Mark Czachowski e Greg McDonald, gli altri investitori a stelle e strisce coinvolti da Rowan. Così come non sappiamo alcunché delle posizioni di Dario Santrolli e Marco Ridolfi, i leader dell’agenzia di procuratori Win Basketball che - citando il comunicato della società - "hanno creato il contatto e seguito la trattativa": è lecito pensare che potrebbero essere coinvolti in qualche modo nel nuovo progetto del Pistoia Basket 2000.

Francesco Bocchini