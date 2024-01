Rosadini è in pensione. Scelta del nuovo medico

Con il pensionamento della dottoressa Antonella Rosadini gli assistiti sono invitati a procedere nella scelta del nuovo Medico di Famiglia. Al momento sono 50 i medici di famiglia disponibili nell’ambito Pistoia-Sambuca i quali possono prendere in carico fino a 1600 assistiti, in virtù dell’innalzamento del massimale disposto dall’Asl. Anche gli assistiti della dottoressa Rosadini residenti nella frazione di Bonelle (dove la dottoressa svolgeva parte della propria attività ambulatoriale) sono chiamati ad effettuare la nuova scelta del medico di famiglia. Per quanto riguarda l’ ubicazione delle sedi di attività ambulatoriale, l’Asl ricorda che non ha compiti di programmazione delle attività ambulatoriali dei medici di famiglia nelle singole frazioni e Comuni. La scelta del nuovo medico potrà essere effettuata in line sul portale, per mail scrivendo a [email protected], o direttamente allo sportello territoriale.