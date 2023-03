Addio "Mandarino": il noto commerciante Romano Baroncelli si è spento a 93 anni

Romano Baroncelli

Agliana (Pistoia), 27 marzo 2023 - Era uno storico commerciante nel settore delle calzature fu anche tra i promotori del Torneo dei rioni. Agliana piange Romano Baroncelli (conosciuto in paese come "Mandarino"): aveva 93 anni, compiuti a dicembre 2022. Si è sentito male sabato mattina, nella sua casa, ed è stato immediatamente trasportato in ambulanza all’ospedale San Jacopo di Pistoia dove, purtroppo, è deceduto dopo poco. Un ex un commerciante delle calzature molto conosciuto e stimato ad Agliana e non solo. Con suo padre, Antimo, aveva fatto il suo primo mercato ambulante a Prato alla fine della seconda guerra mondiale, quando era ancora adolescente. Si dedicò al commercio ambulante con il fratello Franco. Dagli anni Sessanta l’attività si era ampliata con l’apertura del negozio Calzature Baroncelli.

Sua moglie , Rita Tonti, con la quale condivideva l’attività, morì nel 1985 a 48 anni. L’attività di famiglia è portata avanti dai figli Giampiero e Paolo, dalle nuore e dai nipoti. Romano da una ventina di anni non esercitava più la sua professione, ma aveva continuato a frequentare il negozio: spesso stava anche davanti all’ingresso, salutava tutti e conversava volentieri con i clienti, oppure con gli amici di passaggio. Era piacevole ascoltarlo perché era un fiume di ricordi ed emozioni. Soprattutto negli ultimi anni, ricordava gli episodi della Seconda guerra mondiale, nell’estate del 1944, quando non aveva ancora compiuto 15 anni e per 43 giorni aveva avuto in casa il quartier generale tedesco della Linea Gotica. E anche quel giorno che era andato con altri ragazzi a fare il bagno in Bure, quando cominciarono a passare gli aerei che sganciavano bombe sulla ferrovia e una gli passò sopra la testa, quasi sfiorandolo. con qualche scheggia lo colpì agli arti. Baroncelli era anche appassionato di calcio e tifosissimo dell’Aglianese: ha visto l’ultima partita allo stadio Bellucci nell’ottobre scorso. Alla metà degli anni Settanta fu tra i fondatori del Torneo dei rioni di Agliana ed era entusiasta quando, nel 2012, la manifestazione venne rilanciata.

Il funerale si svolgerà oggi alle 14 nella chiesa di San Niccolò, partendo dalle cappelle del commiato della Misericordia di Agliana, dove la salma sarà composta nella tarda mattinata. La famiglia ringrazia la dottoressa Daniela Borri e il dottor Matteo Crosa. Tantissimi gli attestati di cordoglio ai familiari. Baroncelli lascia un grande vuoto, non solo per i figli, le nuore, i nipoti, la moglie Piera, il fratello Franco e la sorella Romana e i parenti, ma anche per i tantissimi amici e clienti che lo hanno amato e apprezzato. Un uomo attivissimo, rispettoso e affettuoso con i suoi cari. Un pilastro della storia aglianese ci ha lasciato ma resterà vivo nella memoria di quanti lo hanno conosciuto.