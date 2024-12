Rifondazione . Si apre il congresso dell’antifascismo

Questa mattina, a partire dalle 9.30, presso la Casa del Popolo di Montale, Via Martiri della Libertà si svolgerà il dodicesimo Congresso del Circolo della Piana Pistoiese del Partito della Rifondazione Comunista. Dopo la relazione introduttiva del Segretario uscente Massimiliano Sarno, saranno presentati i documenti di base per l’avvio della discussione congressuale predisposti dai dirigenti degli organi nazionali del partito. Al centro del dibattito ci sarà una proposta, "per un’alternativa antifascista e popolare alla guerra e al neoliberismo". Al termine del dibattito si procederà all’approvazione dei documenti politici, delle modifiche statutarie e degli ordini del giorno. Il Congresso procederà all’elezione dei delegati al Congresso Provinciale e dei componenti del nuovo Comitato Direttivo del Circolo. Il Congresso provinciale del partito si terrà nel prossimo mese di Gennaio 2025 e nello stesso mese è in programma anche il congresso nazionale.