Rifiuti abbandonati in strada "Il Comune riporti il decoro"

Rifiuti abbandonati incivilmente, non solo nelle periferie ma anche in zone centrali. E’ l’eterno problema, che ogni tanto diversi cittadini riportano alla ribalta, definendolo ‘vergognoso’. In questi giorni le segnalazioni ci sono giunte, in particolare, con riferimento al parcheggio ex Coop su via Giacomo Puccini (in centro) e alla via Vicinale dell’autostrada (in periferia). Nel parcheggio su via Puccini ci sono quasi sempre rifiuti ammassati in qualche angolo disseminati ai bordi. Ma in questi giorni c’è chi ha portato l’attenzione su un cumulo di spazzatura (sacchetti, bidoni, cartone e oggetti vari) che sarebbe presente da tempo e attirerebbe anche i topi. Sull’altro lato del parcheggio, che si affaccia su via Anna Frank, dove ci sono la biblioteca comunale e la casa della salute, la panchina rosa è quasi sempre circondata da micro rifiuti: in questi giorni c’era anche un maglione. I cittadini chiedono al Comune di provvedere a ristabilire il decoro, o almeno posizionare cestini, anche se l’area non risulterebbe di competenza dell’amministrazione comunale.

