Richiesto un autista per trasporto pasti ospedalieri

Si ricerca autista per trasporto di pasti ospedalieri per azienda localizzata a Monsummano Terme. La persona selezionata dovrà partire dal centro cottura di Monsummano Terme e poi dirigersi verso l’ospedale di SS Cosma e Damiano di Pescia. Viene richiesta patente C+CQC e carta tachigrafica. Orario di lavoro dalle 10.30 fino alle 14 e dalle 16.30 fino alle 20. In totale, il lavoro viene distribuito per 5 giorni a settimana a girare dal lunedì alla domenica. Richiesta disponibilità anche nei giorni festivi. Contratto CCNL: cooperative sociali Livello C1. Contratto iniziale tempo determinato con possibilità di proroga e stabilizzazione. Per informazioni contattare Sara Parisini al numero telefonico 349 5963433 oppure via e-mail scrivendo

a [email protected]