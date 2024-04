Outlet e centri commerciali sempre a caccia di personale. Responsabili di negozio, addetti alle vendite e addetti alla ristorazione sono le figure professionali ricercate dai negozi all’interno del Valdichiana Village di Foiano della Chiana. Per tutte le posizioni aperte sono richieste precedente esperienza nel settore, buona conoscenza della lingua inglese o di altre lingue estere, buone capacità organizzative e spiccate doti comunicative e relazionali. L’iter di selezione prevede, dopo l’invio della candidatura, la compilazione di un questionario integrativo ed un video colloquio in differita, durante il quale il candidato dovrà rispondere a cinque domande. Per informazioni consultare la sezione "lavora con noi" del sito www.valdichianavillage.it. All’outlet di Barberino di Mugello sono al momento alla ricerca di personale i negozi Hugo Boss, Bialetti, Imperial Fashion, Motivi, Alcott, Liu Jo, Monnalisa, Boxeur des Rues, Columbia. I requisiti richiesti sono consultabili all’indirizzo www.mcarthurglen.com/it/outlets/it/designer-outlet-barberino/lavora-con-noi. All’outlet The Mall di Reggello il gruppo Kering assume con orario full time un assistente personale per la clientela con conoscenza di italiano e inglese e Office.

Per consultare l’offerta: www.kering.com/it/talenti/offerte-di-lavoro. Varie opportunità di lavoro arrivano anche dai negozi del centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio. Su Indeed, Linkedin e Trabajo.org sono pubblicati gli annunci di lavoro. Tra i profili richiesti: hostess, addetti alle vendite, estetista qualificata, specialista di boutique, coordinatore punto vendita.