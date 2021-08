Pistoia, 29 agosto 2021 - E' venuto improvvisamente a mancare ieri, sabato 28 agosto, Remo Nicola Mantellassi, titolare dell'azienda produttrice di mobili Mantellassi1926. Aveva 60 anni. Mantellassi si trovava in autostrada in Calabria alla guida della propria auto mentre con la moglie Roberta stava tornando dalla vacanza in Sicilia, quando a causa di un malore si è accasciato sul volante.

Inutili i tentativi di rianimazione. L'imprenditore era di origini quarratine: la sua azienda di famiglia, fondata dal nonno nel 1926 a Quarrata e poi trasferita a Pistoia, negli anni sotto la sua guida e con la stretta collaborazione della moglie Roberta si è distinta per il design e l'alta qualità dell'artigianato, arrivando a diventare un importante punto di riferimento per il settore dell'arredamento made in italy. Lascia i figli Marco, Giulio e Carlo.