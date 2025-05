Referendum. Le ragioni del sì. Incontro con il Pd

Il Pd di Montale ha organizzato un incontro sui cinque referendume dell’8 e 9 giugno che si terrà domani sera, venerdì 30 maggio al circolo Arci di Montale alle ore 21.15 nella saletta al primo piano della casa del popolo di via Martiri della Libertà. All’incontro parteciperanno il segretario generale Cgil per le province di Pistoia e Prato Daniele Gioffredi, la presidente provinciale dell’Arci Silvia Bini e il membro della direzione provinciale del Pd Riccardo Trallori. "Nelle ultime settimane – spiega il segretario del Pd di Montale Salvadro Righi - abbiamo aderito alle iniziative del Comitato referendario, facendo volantinaggio e promuovendo, durante gli incontri pubblici, le ragioni del sì a tutti e cinque i referendum. Crediamo che, in un momento difficile e complicato come questo – aggiunge Righi - dove è sempre più difficile mantenere tanti dei diritti conquistati con fatica nel corso degli anni, serva dare un segnale forte e deciso alla politica". Sulle problematiche del lavoro si è svolto nei giorni scorsi al circolo Arci anche un altro incontro sul tema delle donne nel mondo del lavoro promosso dalle Donne Democratiche di Pistoia. All’incontro hanno preso parte la responsabile regionale del Pd sul lavoro Linda Vanni, la componente della segreteria del Pd di Pistoia Silvia Biagini e la consigliera comunale di Montale con delega alle pari opportunità Paola Pizzano. Ha coordinato la discussione Simona Becciani della segreteria del Pd di Montale e della Conferenza delle Donne Democratiche. L’incontro ha affrontato la situazione attuale delle donne nel mondo del lavoro mettendo in evidenza i passi avanti compiuti ma anche le tante questioni rimaste insolute come quella della conciliazione tra famiglia e lavoro o quella del part-time involontario.

Giacomo Bini