La nutrizione nella terza età. Prevenire le malattie legate al cibo. I pareri e i consigli degli esperti

Giornata di convegno e di confronto quella andata in scena ieri nella Sala maggiore di palazzo Comunale per il congresso regionale della Fipac-Confesercenti (rappresenta i pensionati ex lavoratori autonomi) che ha riconfermato Alberto Pecchi alla guida dell’associazione per acclamazione. Si è assistito ad una giornata dedicata all’abbraccio con la città, con l’orgoglio di Confesercenti Pistoia della scelta del capoluogo per questa assise a livello toscano, e soprattutto con la possibilità di avere due professioniste come la nutrizionista Emma Balsimelli e la psicologa specializzata in psiconeuroimmunologia Martina Taioli per far conoscere a tutti i presenti i rischi dell’alimentazione e la nutrizione come deve essere affrontata e vissuta nella terza età.

A fare gli onori di casa il sindaco, Alessandro Tomasi. "È stato affrontato, e scelto, un tema particolarmente d’attualità per questo congresso alla luce del repentino e costante invecchiamento della popolazione – afferma il sindaco di Pistoia – e quindi c’è da chiedersi come mantenerla nel miglior modo possibile attraverso l’alimentazione e la prevenzione che diventano sempre di più aspetti decisivi e fondamentali. Ma anche gli aspetti legati alla non autosufficienza sono ugualmente di grande attualità, così come le liste di attese, le Rsa, le cure domiciliari per poter essere seguiti fra le quattro mura domestiche. È stata una mattinata di confronto e non posso che ringraziare per aver scelto Pistoia per questo appuntamento".

Al fianco del sindaco Tomasi anche un volto noto per la città come il presidente di Confesercenti Pierluigi Lorenzini che ha messo in evidenza il lavoro svolto dalla Fipac quotidianamente. "Siamo al convegno regionale ma vorrei porre in evidenza lo sforzo che viene portato avanti dai volontari anche della Fipac provinciale – dice Lorenzini – e se è stata scelta la nostra città per un appuntamento del genere vuol dire che qualche merito ce l’abbiamo. Confesercenti è al fianco delle aziende dalla loro nascita fino all’ultimo giorno, così come degli imprenditori e dei pensionati in un mondo che cambia in maniera velocissima e noi dobbiamo farci trovare pronti ed al passo coi tempi. E, in questa fase storica, l’attenzione agli anziani e a chi è già al riposo dal lavoro deve essere potenziata per far fronte a truffe e violenze: obiettivi che si possono raggiungere soltanto con la presenza di tutti gli enti coinvolti, dal Comune alla Regione fino al Governo".

S.M.