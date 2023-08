Ragazzo si denuda a Pistoia: carabinieri sul posto

Si sarebbe denudato, mostrando le sue parti intime e così facendo spaventando una ragazza del quartiere. L’episodio risale alla sera del 31 luglio scorso e sarebbe avvenuto in un bar di via Macallè. Erano circa le 23 quando sarebbe accaduto il fatto. A quell’ora il bar era frequentato da diversi avventori, ma sembra che il giovane, africano, abbia avvicinato una delle ragazze presenti. Poi, si sarebbe denudato, probabilmente tentando un approccio sessuale.

La reazione di lei è stata di correre via infastidita e spaventata. Poi, una volta raccontato l’accaduto al suo compagno, questi avrebbe deciso di affrontare don Massimo Biancalani, finendo anche per minacciarlo, come ha riferito lo stesso parroco. Al momento, non risultano denunce fatte, ma sul posto sono stati chiamati i carabinieri.

Si tratterebbe dell’ennesimo episodio segnalato nel quartiere e nella zona residenziale che sorge a due passi dal centro di accoglienza di Vicofaro. I residenti, lo ricordiamo, si sono costituiti in un Comitato, e stanno percorrendo ogni via legale per chiedere che il quartiere sia liberato da una presenza che loro ritengono dannosa, o comunque in numeri eccessivi perché sia possibile raggiungere una equilibrata convivenza.