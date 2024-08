"Racconti di Montagna". Presentazione

Interessante iniziativa di Associazione Tre Mulini, Ecomuseo e Sistema Museale: sabato 17 agosto, alle 17, verrà presentato ai Giardini di Palazzo Achilli: "Racconti di montagna", un libro che nasce da anni passati a conoscere la Montagna da parte della giovane autrice, Martina Toninelli. "E’ una guida – si legge nella presentazione –, masenza itinerari e cartelli. E’ un insieme di racconti in cui, per non perdere il sentiero, il senso importante non sarà quello dell’orientamento: i sensi che vi serviranno in questo viaggio della vita, in cui ogni strada non porta a Roma, ma alla Natura, sono quelli che usiamo per percepire il mondo intorno a noi. Conoscerete attraverso gli occhi della protagonista luoghi forse a voi già noti o forse no, lo farete attraverso i profumi che vi arriveranno trasportati dal vento, i colori dei fiori, la pioggia che cade, i rumori degli abitanti del bosco. Sarà un piccolo viaggio fra immagini e parole che vi farà scoprire alcune meraviglie della natura senza alzarvi dalla comoda poltrona in cui lo leggerete, e chissà, magari una volta arrivati all’ultima pagina, vi verrà voglia di infilare gli scarponi e partire anche voi". Martina Toninelli, scrittrice pasticcera pistoiese classe 1987, scrive dal 2009 quando nasce "Miarka", il suo primo manoscritto (Aletti Editore), a cui seguiranno, nel 2010 "Le stagioni dell’amore", una raccolta di quattro racconti tante quante sono le stagioni e che rappresentano le fasi del rapporto amoroso. Poi il racconto "Amare ancora è possibile", che parla della storia del nonno materno, nato negli anni della seconda guerra. Nel 2012 con La Riflessione editore esce "Pensieri di Morte", dieci anni dopo arriva "Racconti di montagna" per Abra Books. Modera Marco Poli.

A.N.