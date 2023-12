Raccolta rifiuti. Le variazioni di Capodanno

Si sono registrati alcuni disservizi nella raccolta porta a porta dei rifiuti differenziati ad Agliana. La segnalazione riguarda il tratto di via Palaia a sud della Superstrada, dove i cittadini riferiscono che in questi giorni non sono stati ritirati sacchi e bidoncini. In particolare, a ieri non sarebbero stati ritirati i bidoncini dell’organico (giorno di raccolta il giovedì) e i sacchi della plastica (giorno di raccolta il mercoledì), mentre è stato regolarmente ritirato il vetro. Dopo le richieste di chiarimento dei residenti, Alia servizi ambientali ha garantito di attivarsi prontamente per provvedere alla raccolta dei rifiuti non ritirati.

In vista delle festività natalizie, Alia ha anche comunicato di prestare attenzione alle variazioni nei servizi di raccolta porta a porta durante le festività, annunciando che i cambiamenti nei comuni della Piana, avrebbero interessato solo i giorni di Natale e Capodanno. A proposito ricordiamo che le raccolte del 1° gennaio 2024 vengono anticipate a domani, domenica 31 dicembre 2023, mantenendo i consueti orari di esposizione, per i comuni di Serravalle Pistoiese, Montale e Agliana. A Quarrata la raccolta del 1° gennaio viene anticipata a oggi, sabato 30 dicembre, sempre mantenendo i consueti orari di esposizione.

Per informazioni, il call center di Alia è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800.888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento) e 0571.1969333 (da rete fissa e mobile).

p.s.