Quattro giorni dedicati all’artista Germano Pacelli. Mostra antologica delle opere e conferenza

Maresca ricorda l’artista Germano Pacelli, morto esattamente un anno fa, il 16 gennaio, con un evento di quattro giorni dal oggi e fino al 19 gennaio 2025. L’inizio delle celebrazioni sarà questo pomeriggio, a partire dalle ore 16, alla Casa Famiglia San Gregorio Magno di Maresca, dove Germano Pacelli trascorse i suoi ultimi giorni. Sarà donato un quadro da parte della famiglia, eseguendo la volontà dell’artista, evento a cui sarà presente l’assessore Alice Sobrero in rappresentanza dell’amministrazione comunale di San Marcello Piteglio. Domani, venerdì 17, sempre alle ore 16, nella Sala Coop, si aprirà, e sarà possibile visitare, la mostra antologica con i quadri e le sculture di Pacelli. L’artista marescano ha attraversato il Novecento con occhi da cittadino europeo, avendo vissuto in diversi paesi. La mostra sarà arricchita da una selezione fotografica a cura di Andrea Nannini che verrà proiettata contemporaneamente al film documentario "Biografia di un Amore" del regista Samuele Rossi, sulla vita dell’artista con sua moglie Neliana.

Sabato 18 gennaio, alle ore 16, sempre in Sala Coop, conferenza sull’arte di Germano Pacelli. Relatori saranno Manuela Tonnarelli, Siliano Simoncini, Roberto Agnoletti, Franco Del Re, Andrea Nannini con il contributo di collezionisti, estimatori e convenuti. Domenica 19, dalle 11, dialoghi sulla vita di Germano e raccolta di foto delle opere, da parte di chi vorrà metterle a disposizione per la realizzazione di un archivio. L’evento si concluderà, alle 16 con un rinfresco offerto da Unicoop Montagna Pistoiese in memoria dell’artista.