Quarrata, nessuna impresa edile partecipa ai bandi per riqualificazione campo sportivo e Polo Tecnologico

In principio fu il Raciti: nessuna impresa edile ha partecipato al bando per la riqualificazione del campo sportivo sussidiario, inducendo il Ministero dell’Interno a concedere al Comune di Quarrata una proroga per una nuova gara con scadenza fissata al prossimo 30 settembre. E nei giorni scorsi, la stessa sorte è toccata anche all’operazione di riqualificazione del Polo Tecnologico: anche in questo caso, nessuna delle dieci imprese invitate alla gara ha presentato un’offerta. Questo il punto sui due principali cantieri che saranno finanziati con i fondi del Pnrr, ma che almeno finora non sembrano esser stati baciati dalla fortuna: entrambe le procedure sono andate deserte, al primo colpo. Come si spiega questa ritrosia da parte delle imprese edili? Difficile dare una spiegazione. E’ probabile che abbiano inciso la relativa complessità della due opere (si tratta di interventi che superano complessivamente i 5 milioni di euro) e soprattutto i termini di rendicontazione piuttosto stringenti.

Nel caso del progetto del Polo Tecnologico, il piano prevede fra le altre cose la realizzazione di una sala teatrale, cinematografica e per convegni da 217 posti a sedere, dotata di camerini e servizi igienici. Una maxi-operazione da quasi 3 milioni di euro, per la quale il bando chiusosi lo scorso 5 giugno è come detto andato deserto. E adesso? Esattamente come nel caso del sussidiario, è stata concessa una proroga dal Ministero e il nuovo bando di gara è stato pubblicato nei giorni scorsi. Eventuali offerte dovranno essere presentate entro il 14 luglio prossimo, per poi procedere all’aggiudicazione prima del 30 settembre successivo e alla stipula del contratto entro il 30 novembre. In un momento in cui i lavori sulla Magia procedono a pieno ritmo, l’auspicio dell’amministrazione è che la situazione possa sbloccarsi presto anche su questi due cantieri.

Giovanni Fiorentino