Quando l’arte aiuta le indagini

"Il disegnatore anatomico in indagini criminologico forensi". In cattedra la dottoressa Elena Pagani in servizio alla polizia

scientifica di Mantova e dirigente Sap Nazionale. I lavori saranno introdotti dal segretario provinciale del Sap di Pistoia dottoressa Raffaella Puca. L’appuntamento è del sindacato autonomo di polizia di Pistoia e si terra martedì dall’8,30 alle 13,30 nella Sala Maggiore del Comune. Il seminario – spiega una nota – tratterà gli aspetti investigativi e forensi del disegno anatomico e sarà aperto a tutta la cittadinanza fino ad esaurimento dei posti disponibili. Un’occasione che darà gli strumenti per rispondere ad alcune domande: è possibile contribuire alla risoluzione di casi, volti a rendere giustizia a vittime di reati, disegnando? L’approfondimento artistico-scientifico, espanso in contesti tradizionali di ricerca investigativa, ha particolare valenza per raggiungere questo obiettivo? Il ricordo traumatizzato è raffigurabile graficamente? La sua definizione, suggestionabile come la memoria, è attendibile? L’analisi delle risposte a queste domande è definita nell’operato del disegnatore anatomico della polizia scientifica che, protagonista nel rendere graficamente visibile chi è necessario cercare, ne illustrerà in quest’evento le tecniche operative.