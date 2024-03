Provincia, ecco le deleghe. Spartiti i ’nodi’ complessi

Giusto il tempo di alcune riunioni tecniche subito dopo la seduta di insediamento del nuovo consiglio provinciale di Pistoia ed il presidente dell’ente di piazza San Leone, Luca Marmo, nella giornata di ieri ha dato il via libera al decreto per il conferimento delle deleghe ai cinque consiglieri che compongono il gruppo di centrosinistra che ha la maggioranza all’interno della Provincia (la situazione è in parità, con cinque esponenti anche del centrodestra, ma col voto che sposta l’equilibrio verso sinistra dello stesso Marmo). Le anticipazioni pubblicate ieri sulle nostre colonne sono state tutte confermate, con la suddivisione delle mansioni più delicate (e con le maggiori tensioni da risolvere nel rapporto con la cittadinanza) fra Lisa Amidei che si prende la viabilità e le infrastrutture viarie, Gabriele Giacomelli che continua ad avere in dote l’edilizia scolastica mentre il trasporto pubblico locale, altro nodo molto delicato, finisce in delega a Matteo Giusti.

Ricapitolando, quindi, la sindaca di Larciano Amidei oltre alla viabilità dovrà occuparsi anche delle pari opportunità e del coordinamento delle politiche del lavoro "nell’alveo di quanto delegato dalla Regione Toscana e in esercizio al ruolo di ente socio dell’Its Prime": incarichi di non poco conto, quindi, compresa anche la supervisione sul processo dei corsi Its che ci saranno sul territorio. Per Giacomelli, oltre all’edilizia scolastica, arriva la delega per gestione e valorizzazione del patrimonio, espropri e progetti speciali della Presidenza. A Nicola Tesi toccherà il controllo su Polizia provinciale, protezione civile ed il coordinamento politico del progetto per lo sviluppo della mobilità dolce all’interno del tavolo di pianificazione strategica.

Oltre al Tpl, per Matteo Giusti ci saranno anche la rete scolastica provinciale ed il coordinamento politico a supporto della transizione al digitale degli enti provinciali. Infine, Francesco Branchetti (Pistoia Ecologista e Progressista) avrà le deleghe per il coordinamento politico per lo sviluppo delle comunità energetiche, la partecipazione al tavolo provinciale della cultura ed il sistema di educazione degli adulti. Adesso, a tutti gli effetti, i vertici della Provincia possono rimettersi in moto per i prossimi due anni di mandato.

S.M.