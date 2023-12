Proroga tasse. La scadenza modificata

Non c’è pace per le vittime dell’alluvione. I pagamenti delle tasse dei contribuenti con sede legale, operativa o con residenza nei comuni in Toscana delle province di Pistoia ma anche Prato, Firenze, Livorno e Pisa, colpiti dall’alluvione e la cui scadenza era compresa tra il 2 novembre e il 17 dicembre, vengono sospesi con i versamenti potranno essere ripresi dal 18 dicembre senza incorrere in sanzioni. È quanto prevede un emendamento riformulato dal Governo al decreto anticipi e approvato ieri dalla commissione Bilancio del Senato. In prima stesura l’emendamento dei relatori prevedeva come scadenza il 20 dicembre.