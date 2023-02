Avrà sede a Pistoia la Centrale operativa del Seus, il pronto intervento del servizio sociale. Intanto, cresce la rete del Seus in tutta la Toscana. Il servizio, che permette di fronteggiare le situazioni gravi e improvvise sotto il profilo sociale, dal 2018 a oggi ha effettuato 5.000 interventi a fronte di casi di maltrattamenti familiari, violenze di genere, situazioni di estrema povertà e disagio. La gara 2023 per l’assegnazione della gestione della centrale operativa è stata vinta da un sodalizio costituito dalla cooperativa Proges e dal Consorzio Opere di Misericordia.

"La nuova gestione garantirà una presenza capillare – ha affermato oggi in conferenza stampa Serena Spinelli, assessora al welfare della Regione Toscana – e consentirà un’attivazione immediata del servizio. Questo permetterà, ormai in gran parte del territorio regionale, di attivare una risposta immediata in caso di situazioni gravi sotto il profilo sociale".

Con la nuova gestione il servizio potrà avvalersi delle sedi delle Misericordie, che saranno il luogo fisico dove risiederanno le unità territoriali, composte da un assistente sociale e da altre figure professionali.

Le unità avranno anche a disposizione mezzi dedicati per l’effettuazione degli interventi. La Centrale operativa, come detto, avrà sede a Pistoia. Cresceranno anche gli ambiti territoriali nei quali il Seus è attivo: alla fine dell’anno la copertura sarà pari al 64% della popolazione residente in Toscana.

red. pt.