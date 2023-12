Pronti a sfidare il Sant’Angelo al "Melani"

Sulla scia del sorriso trovato in quel di Riozzo contro il Sangiuliano City, la Pistoiese vuole continuare a vincere. Domani al Melani arriverà il Sant’Angelo, una formazione costruita per lottare ai vertici della graduatoria ma che fino ad oggi non ha trovato la giusta continuità di risultati. A successi roboanti, come lo 0-4 di Prato di due domeniche fa, i lodigiani hanno alternato pari deludenti, vedesi l’1-1 contro il Borgo San Donnino della scorsa giornata. Nelle file dei rossoneri ci sono però diversi giocatori in grado di spostare gli equilibri, uno su tutti il centravanti Francesco Gobbi, attualmente capocannoniere del campionato con nove gol. In casa arancione sicuramente assente lo squalificato Chiesa, sulla via del recupero capitan Davì.

Michele Flori