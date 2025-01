Progresso annientato. Il primo posto ora è a -5

Pistoiese 3 Progresso 0

PISTOIESE (3-5-2): Cecchini; Donida, Polvani, Cuomo; Maloku (dal 33’ st Diodato), Basanisi (dal 37’ st Grilli), Maldonado (dal 42’ st Foresta), Greselin (dal 18’ st Boccia), Kharmoud; Sparacello (dal 42’ st Giometti), Simeri. A disp. Valentini, Mazzei, Stickler, Pinzauti. All. Villa.

PROGRESSO (4-3-3): Cheli; Ferraresi (dal 1’ st Cavazza), Mele, Cestaro (dal 22’ st Ben), Stellacci (dal 25’ st Pinelli); Bellisi (dal 16’ st Ghebreselassie), Sansò, Corzani; Florentine, Maltoni (dal 16’ st Finessi), Matta. A disp. Roccia, Gnani, Dandini, Montesi. All. Marchini.

Arbitro: Decimo di Napoli.

Marcatori: 45’ e 10’ st Sparacello, 41’ st Simeri.

Note: ammoniti Ferraresi, Cestaro, Bellisi, Marchini.

Cinque, come le vittorie consecutive che la Pistoiese ha inanellato da dicembre ad oggi. Ma cinque anche come i punti che separano adesso la squadra arancione dal primo posto. Perché oltre alla netta vittoria contro il Progresso maturata al Melani, ciò che sorprende maggiormente sono i risultati maturati sugli altri campi, col Forlì sconfitto in casa dalla neopromossa Zenith Prato e il Ravenna stoppato sul pareggio dal Tuttocuoio. La squadra di Villa si avvicina quindi sensibilmente alla vetta del Girone D, occupata da Forlì, Ravenna e Tau, tutte a 45 punti, proprio alla vigilia del delicatissimo impegno sul campo della compagine ravennate. Ciò che più conta però è che la Pistoiese sia riuscita ad imporsi in un pomeriggio che non era cominciato nel migliore dei modi, per merito della rocciosa difesa del Progresso, abile a chiudere tutti gli spazi alla squadra di casa nel primo tempo. 45 minuti con poche occasioni e tanta noia, ma durante cui l’Olandesina è comunque riuscita a piazzare la zampata vincente grazie a Sparacello, che allo scoccare dell’ultimo minuto di gioco ha spedito in rete il pallone dell’1-0 sugli sviluppi di un corner.

Messo in discesa il match, Polvani e compagni hanno approcciato la ripresa con maggiore serenità, trovando dopo dieci minuti il bis ancora grazie a Sparacello, aiutato da un erroraccio di Cestaro, e infine chiudendo i conti al 41’ con il facile appoggio di Simeri, assistito da uno Sparacello in stato di grazia. Il sole continua a splendere sopra il Melani e le avversarie sono avvisate: la Pistoiese è più viva che mai.

Michele Flori