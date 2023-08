Problemi d'irrigazione per lo stadio "Melani" a Pistoia: Intervento da Prato

Non c’è più acqua, o comunque poca, all’intero della cisterna che dovrebbe servire ad irrigare il terreno di gioco dello stadio "Marcello Melani": un aspetto che potrebbe provocare problemi soprattutto nei prossimi giorni, considerando che l’Unione Sportiva Pistoiese 1921 ha appena fatto ritorno a Pistoia dopo il ritiro umbro e dovrà dunque completare in città il pre-campionato ed i primi impegni ufficiali (fermo restando che ancora non c’è un atto ufficiale per l’assegnazione dell’impianto alla società arancione, ndr). Scene, fra l’altro, già viste in un recente passato con il manto erboso completamente secco ed asciutto senza avere la possibilità di riprendersi causa altissime temperature. La diminuzione dell’acqua all’interno dell’accumulatore è stata importante, comunque insufficiente a garantire la corretta funzionalità dell’impianto di irrigazione che invece in momenti dell’anno come questi dovrebbe funzionare praticamente sempre.

Per questi motivi, il Comune è costretto a correre i ripari con fornitura e trasporto d’acqua non potabile direttamente in arrivo allo stadio. Per la precisione, il bene prezioso arriverà da Prato grazie all’affidamento alla ditta "Boretti Marcello" per un totale di 3600 euro a fronte di dieci viaggi andata e ritorno dalla città laniera, almeno per il momento perché poi ci sarà da capire se l’accumulo tornerà a crescere oppure, questa, rischia di divenire una soluzione non solo tampone. Ovviamente non è la spesa che preoccupa ma il segnale che viene lanciato e che potrebbe poi avere ripercussioni sul resto della stagione e, soprattutto, sulla qualità del terreno di gioco.

S.M.