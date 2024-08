Problema sicurezza nei quartieri. La rabbia dopo la rapina a Stazione

"E’ ora che l’amministrazione comunale cominci finalmente a considerare il problema della sicurezza a Montale senza deridere con mezzi sorrisi chi come noi chiede a gran voce interventi in questo campo". Il capogruppo del centrodestra di Montale Lorenzo Bandinelli interviene dopo la violenta rapina avvenuta in una casa di Montale giovedì scorso per denunciare "l’assenza dell’amministrazione" sul tema della sicurezza e chiedere che il governo comunale "inizi finalmente a pianificare seriamente un’attività e degli investimenti per garantire la sicurezza di tutti. In mancanza i cittadini saranno costretti a chiudersi in delle prigioni dorate – dice Bandinelli - con inferriate, allarmi e quant’altro necessario per sentirsi sicuri nell’incapacità dell’attuale e passata amministrazione di fare qualcosa su questo tema". Bandinelli sostiene che l’amministrazione dovrebbe garantire il diritto fondamentale "di poter vivere la propria casa con i propri familiari in sicurezza, il diritto di poter camminare tranquillamente per le strade del paese, ma qui a Montale siamo molto lontani da questo risultato e i fatti che si stanno susseguendo in questi ultimi anni ne sono una triste testimonianza".

"Evitiamo – aggiunge Bandinelli – che nel nostro paese si assista a un’escalation di provvedimenti per garantire la propria difesa personale, e questo già accade, perché alcuni cittadini e imprese sono costretti a pagare personalmente un servizio di polizia privata, nell’assenza dell’autorità comunale. Da anni solleviamo il problema e ci viene risposto che "Montale non è il far west, che esageriamo. In realtà noi ci siamo sempre e solo limitati a raccogliere ed elaborare le esigenze della comunità e abbiamo cercato, prima come adesso, di far aprire gli occhi all’amministrazione". Il gruppo di centrodestra Noi per Montale chiede "un intervento immediato del sindaco e dell’amministrazione "con cui l’amministrazione si schieri finalmente in maniera decisa al fianco delle Forze dell’Ordine, le quali, nonostante il loro grande impegno e alle quali vanno tutti i nostri ringraziamenti per il lavoro che stanno eseguendo, non possono essere lasciate sole nella lotta alla criminalità: occorrono provvedimenti seri, importanti e soprattutto lungimiranti". Bandinelli esprime solidarietà alle famiglie vittime degli ultimi episodi di criminalità.

Giacomo Bini