Pioggia di premi per il concorso "Rafanelli"

"Harvey" di Mary Chase, regia di Luca Orlandi, portato in scena dalla compagnia Teatro Res 9, è il miglior spettacolo della XVIII edizione del concorso teatrale per compagnie amatoriali "Fabrizio Rafanelli". Uno spettacolo che riesce a divertire grazie a un umorismo delicato e molto profondo. Il premio per la migliore regia è andato a Claudio Pesaresi della compagnia teatrale Al Castello, per lo spettacolo "Bianca B." scritto e diretto da Pesaresi. Il premio Uilt (Unione italiana libero teatro) è andato allo spettacolo "Agenzia matrimoniale" di Stefano Palmucci, portato in scena dalla compagnia I Malerbi, per la regia di Michele Coppelli. Premio Amici del Vallecorsi al giovanissimo Mirco Marcantelli, di 11 anni, nello spettacolo "Spirito allegro" di Noel Coward, dell’associazione culturale Paolo Zuccagni, regia di Paolo Cardelli. Il premio miglior attore e migliore attrice a tre interpreti della compagnia Il Teatro dell’inutile nello spettacolo "Smith & Wesson": migliori attori Daniele Torrini e Lorenzo Bolognesi, migliore attrice Luisa Di Valvasone. Premiata come migliore attrice giovane Laura Righi della compagnia Al Castello, nello spettacolo "Bianca B." I migliori caratteristi sono, invece, della compagnia Unicorno, che al "Rafanelli" ha presentato lo spettacolo "Pavesini e salsa tonnata" scritto e diretto da Matteo Dall’Olmo. E proprio Dall’Olmo, come attore, si è aggiudicato il premio al miglior caratterista maschile, mentre la migliore caratterista femminile è risultata Silvia Parenti della stessa compagnia. Per il concorso "Monologhi" il vincitore è Ettore Capozza con "Monologo del monologo altresì monologo al quadrato". Il premio "Una vita in scena" è stato consegnato al Coro Città di Pistoia. Si è così concluso il concorso teatrale nazionale "Fabrizio Rafanelli" giunto con grande successo alla diciottesima edizione, che ormai è molto apprezzato dalle compagnie amatoriali di tutta l’Italia. In questa edizione erano otto le compagnie che hanno partecipato al concorso di prosa e venti i partecipanti con i monologhi. Il "Rafanelli" è organizzato dall’associazione culturale Zona Teatro Libero e dal Ccomune di Pistoia, con il sostegno di Fondazione Caript, in collaborazione con Unione italiana libero teatro, Arci Pistoia, Casa del popolo di Bottegone, Unicoop Firenze, associazione Amici del Vallecorsi per il teatro. Anche l’associazione culturale Zona Teatro Libero è andata in scena, fuori concorso, con lo spettacolo "Da Est a Ovest" liberamente tratto dal testo vincitore della sessantesima edizione del "Premio Vallecorsi", di Gianluca D’Agostino, con elaborazione drammaturgica di Enrico Melosi e Paolo Nesi, che hanno curato anche la regia. Il concorso "Fabrizio Rafanelli" da sempre si svolge al teatro della Casa del popolo di Bottegone e gli spettacoli, di vario genere, dal brillante al drammatico, dal comico al comico grottesco, sono a ingresso libero e il pubblico è sempre numeroso. Un impegno notevole per gli organizzatori, ma anche tanta soddisfazione.

Piera Salvi