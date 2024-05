Principesse per una notte di primavera. Quando anche la moda è solidale

Quando la moda è solidale. Succede a Toscana Fair di via Bonellina, stasera con la sfilata di moda "Principesse per una notte di primavera". Una iniziativa del Lions Club Pistoia – guidato dal presidente Rudi Carlesi – e del Leo Club Pistoia con la partecipazione dell’Associazione Il Sole e delle sezioni design e tessuto e arti figurative del liceo artistico Petrocchi.

In passerella le modelle diversamente abili dell’Associazione Il Sole di Pistoia vestite per l’occasione dalle studentesse delle classi 4A, 5B e 5C che hanno realizzato 18 abiti ispirati al Kimono dopo averne disegnato i modelli. Gli studenti della classe 3L di arti figurative – spiega il presidente del club – si sono presi cura degli elementi scenici: tutto come materia di studio dell’anno scolastico in corso con la supervisione delle professoresse Gilda Andreini, Mariagiovanna Mazzocco, Emanuela Orian. L’idea degli abiti – spiega una nota: è stata mutuata da una visita al Museo del Tessuto di Prato dove erano esposti abiti provenienti dalla Cina e dal Giappone. Quell’idea si è poi trasformata nel corso di studio di questo anno scolastico dove insieme agli abiti, come sempre, si tengono lezioni di storia e costumi del Paese di riferimento. Un lavoro impegnativo iniziato già a febbraio che è arrivato a conclusione. All’iniziativa si sono poi aggiunte collaborazioni importanti.

Trucco e parrucco della sfilata sono della parrucchiera unisex ed estetica Alessandra di Pistoia mentre la serata sarà allietata dalla musica di Rise up musical Academy di Serena Carradori e dal Coro delle Mani Bianche To Groove di Pistoia. Mutua Alta Toscana e Piante Mati hanno dato un contributo. Il costo del biglietto per l’ingresso alla serata è di 15 euro. Per informazioni e acquisto biglietti telefonare a Mariella al 3480714116, oppure contattare Rudi al 380517804, o infine Francesca al 3405424844.