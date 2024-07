Prime date per la Fiera. Si apre il 10 settembre e durerà una settimana

La centotrentanovesima edizione della Fiera di Casalguidi si aprirà il prossimo 10 settembre e si svolgerà fra piazza Gramsci, piazza Vittorio Veneto, via Provinciale Montalbano, via Matteotti e viale Europa, per poi chiudersi il 17 settembre. E’ quanto si apprende dal Comune, che in attesa del programma definitivo della storica rassegna ha intanto ufficializzato le date di alcuni dei principali appuntamenti estivi del territorio che avranno luogo nelle prossime settimane, dopo aver annunciato l’edizione 2024 del "Serravalle Jazz", al via il 4 agosto). Il Comune di Serravalle e le associazioni del territorio (Pro Loco in primis) stanno lavorando da tempo al progetto "Serravalle Medievale", che dovrebbe aprirsi il prossimo 17 agosto con il "Palio dei Mercenari", per poi essere seguito, il giorno successivo, dal "Palio dei Rioni" e dal corteggio storico per San Ludovico del 19 agosto.

E c’è poi l’Assedio alla Rocca, che rappresenta l’evento più articolata. Il portale turistico del Comune di Serravalle, "Visit Pistoia", indica il prossimo 6 settembre come data d’inizio dell’evento, che si chiuderà l’8 settembre seguente, dopo tre giorni di iniziative e rappresentazioni in costume.

La novità è rappresentata quest’anno da un concorso fotografico intitolato "L’Attimo d’Assedio": una giuria decreterà la miglior fotografia scattata da visitatori o partecipanti durante la manifestazione, che apparirà sulla locandina dell’evento per il 2025. Verrà rievocata anche la battaglia del 1302 divisa in due atti, con più di 70 uomini armati e macchine d’assedio e tanto altro.

g.f.