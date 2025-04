Primavera di arte solidale. Primo concorso fotografico dedicato al lago di Santonuovo

Primavera di Arte solidale al Lago di Santonuovo, a cura dell’associazione "I colori nel silenzio": un’occasione per vivere il territorio di Quarrata, sabato 25 Maggio 2025, dalle ore 10 alle 20, e sostenere iniziative di solidarietà, trascorrere una giornata all’aria aperta e dare spazio alla creatività. Novità assoluta di quest’anno, il concorso fotografico, per professionisti e amatori, che dovranno raccontare attraverso le immagini, in bianco e nero o a colori, il lago di Santonuovo. Nel contesto dell’ambiente naturale, la manifestazione prevede anche l’esposizione di prodotti artistici e artigianali, svuota soffitte e hobbisti, banco di beneficenza "Trova il tesoro". "Ho sempre apprezzato le opere fotografiche – ha spiegato l’organizzatrice dell’evento e presidente dell’associazione benefica “I colori nel silenzio“ Barbara Pratesi – ritengo che siano una forma d’arte che appassiona, che riesce a congelare l’attimo nel momento stesso in cui si prova lo stato d’animo suscitato dallo scenario in cui siamo immersi. D’altra parte credo che la bellezza del lago di Santonuovo sia il luogo adatto per stimolare la creatività e la fantasia, perché la pace della natura contribuisce al dialogo con se stessi". Gli aspiranti candidati al concorso potranno partecipare con un massimo di tre fotografie, che dovranno essere inviate entro il 18 maggio in formato digitale jpeg. unitamente alla scheda di iscrizione tramite posta elettronica alla email [email protected], le foto dovranno essere titolate e inedite. Una commissione di esperti di fotografia e di arte valuterà le foto più interessanti e quelle che si distingueranno per originalità e senso estetico. Sulla base del numero di foto ricevute e dei partecipanti, è prevista la suddivisione in più categorie. La premiazione del concorso avverrà il giorno stesso della manifestazione sabato 25 Maggio 2025 alle ore 18. Ai primi tre classificati verrà donata una bottiglia di champagne e una targa, mentre i primi dieci riceveranno un diploma di merito. Per maggiori informazioni per iscriversi al concorso, consultare il regolamento e per partecipare all’esposizione di prodotti artigianali consultare la pagina fb "Lago di santonuovo in arte". Il ricavato del banco di beneficenza sarà devoluto all’Associazione Onlus "Matilde Capecchi Margherita silenziosa" e per il restauro della Compagnia della Chiesa di San Germano di Santonuovo.

D.G.