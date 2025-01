Presepi tra arte e tradizioni, con artisti e associazioni. La mostra delle opere aperta fino al 6 gennaio

Grande successo di pubblico per la mostra allestita nella all’ex scuola materna di via Garibaldi, a Serravalle Pistoiese dal titolo "Presepi tra arte e tradizioni" che fino a lunedì 6 gennaio renderà possibile la visione delle più originali interpretazioni artistiche della tradizione italiana del presepe allestite da una decina fra artisti e associazioni culturali. L’evento, promosso dagli assessorati al Turismo e alla Cultura del Comune di Serravalle Pistoiese, è stato organizzato dal Circolo aps di Ponte di Serravalle. Presenti all’inaugurazione il sindaco di Serravalle Pistoiese Piero Lunardi, l’assessore al Turismo Maurizio Bruschi e la consigliera comunale con delega alle feste e tradizioni Silvia Chiti che fa parte del consiglio direttivo del Circolo aps di Ponte di Serravalle. Sono intervenuti don Stanislao, parroco di Serravalle, Ponte di Serravalle, Castellina e Masotti e il maresciallo della stazione dei carabinieri di Serravalle-Masotti Giovanni Sorgente e Luigi Micheli, presidente dell’associazione Strade dell’olio e del vino del Montalbano-le Colline di Leonardo. "Il presepe – ha detto il sindaco Lunardi – fa parte della tradizione italiana e questa bellissima iniziativa sottolinea come la nostra amministrazione sia particolarmente attenta a conservare gli aspetti tipici della nostra identità". Silvia Chiti ha ringraziato sentitamente: "Le associazioni e le attività commerciali che ci hanno supportato, oltre che gli artisti che hanno realizzato i presepi. Mi auguro che, dal prossimo anno, il progetto possa coinvolgere anche le scuole e le famiglie, andando così a valorizzare i bellissimi scorci che offre il borgo antico di Serravalle". Fino al 6 gennaio la mostra sarà visitabile dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per informazioni: 338.6685749