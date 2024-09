La Pistoiese si svela. Tanta gente in piazza per la presentazione: “Serve entusiasmo”

Pistoia, 6 settembre 2024 – Piove o non piove? Si fa o non si fa? Fino a metà pomeriggio il rischio che la serata arancione subisse delle variazioni era più che concreto. Poi, quasi come un segnale divino, i nuvoloni neri hanno lasciato spazio agli squarci di luce di luna. E tutto è andato per il verso giusto. L’entusiasmo di una piazza, per un totale di circa trecentocinquanta presenti, che ha voglia di tornare tra i professionisti ha fatto da cornice alla prima squadra e allo staff tecnico della Pistoiese, che hanno “sfilato“ sui gradoni che separano il Parterre da Piazza San Francesco. Chi visibilmente emozionato, chi con espressione rilassata, tutti hanno risposto col sorriso alla chiamata dai presentatori della serata e agli applausi scroscianti della tifoseria. La serata è stata aperta dai saluti istituzionali, col sindaco Alessandro Tomasi e l’assessore Alessandro Sabella a fare l’in bocca al lupo per il campionato alle porte.

Spazio poi all’organigramma dirigenziale, guidato da Sergio Iorio: “Fino a pochi mesi fa tutto questo sembrava impossibile - ha detto il presidente - e il lavoro fatto da maggio ad oggi è stato enorme. Il ringraziamento va alla piazza e ai tifosi che anche stasera ci stanno dimostrando un enorme affetto, ma anche all’amministrazione comunale con cui abbiamo collaborato fruttuosamente fin dal primo giorno. Ci attende un’annata lunga e difficile, ma con un entusiasmo così sono sicuro che tutto sarà più semplice”.

Omaggiati poi con una maglia speciale due dei principali sponsor arancioni: Vannino Vannucci, main sponsor da più di trent’anni, e la new entry Ital Brokers, azienda genovese che a partire da questa stagione sarà al fianco della Pistoiese. Ecco poi il momento più atteso, quello dei giocatori. La parola va a tre dei veterani, Bertolo, Polvani e Caponi, nonché al giovane Grilli. “Siamo pronti per iniziare - dicono in coro i giocatori - e ogni singolo membro della squadra ha come obiettivo quello di riportare il più in alto possibile questi colori”. Nel finale, a mo’ di ciliegina sulla torta, anche tre storici ex arancioni: Andrea Bellini, Francesco Calanchi, Alberto Nardi. Come a dire: meglio di così non si poteva concludere.

Michele Flori