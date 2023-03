Presentazione del libro "Dodicesima disposizione" Opera collettiva sul fenomeno delle nuove destre

Si svolge domani, mercoledì 15 marzo (ore 16.30), nell’auditorium Terzani la presentazione del libro "Dodicesima disposizione" (Bordeaux edizioni, 2022), testo collettivo che si pone l’obiettivo di illustrare il fenomeno delle nuove destre che si rifanno ideologicamente al fascismo nonostante i divieti esplicitati nella Costituzione. Organizzata dal Centro di documentazione di Pistoia e Comitato provinciale pistoiese Anpi, l’iniziativa presenta al pubblico un libro che è frutto di un lavoro a più mani. "Troppo spesso – spiegano i curatori – si danno per scontate conoscenze storiche del periodo compreso tra la Prima guerra mondiale e gli anni Duemila, colpevolmente trascurato anche dai programmi scolastici. Per queste ragioni è stato organizzato un corso su fascismo e antifascismo di cui questo volume raccoglie le risultanze". Il lavoro è stato coordinato da Raul Mordenti, ordinario di Critica letteraria e letterature comparate all’Università Tor Vergata di Roma e figura chiave della sinistra italiana, con la collaborazione di Fabrizio Baggi, Sergio Dalmasso, Franco Federici, Saverio Ferrari, Dino Greco, Gianluigi Pegolo, Tiziana Pesce e Rita Scapinelli. Alla presentazione interverranno Raul Mordenti, curatore del libro, Aldo Bartoli, presidente Anpi provinciale di Pistoia, Francesco Baicchi del Coordinamento per la difesa della Costituzione e Filippo Mazzoni dell’Istituto storico della Resistenza di Pistoia. Il dibattito sarà coordinato da un esponente del Centro di documentazione di Pistoia. Info: Centro di Documentazione di Pistoia, 0573.371785, www.centrodocpistoia.it o [email protected]