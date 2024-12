Porte aperte e brindisi per conoscere l’Università popolare

PISTOIA

L’Università popolare di Pistoia (Unipop) apre le porte alla cittadinanza sabato 14 dicembre (ore 16-18.30), per uno scambio di auguri in vista del Natale e per far conoscere il proprio team di docenti e i relativi corsi. L’appuntamento, ad ingresso libero, è nella sede Unipop di via Umberto Mariotti, 190 a Sant’Agostino. È prevista una conferenza dello psicologo e psicoterapeuta Sergio Teglia, dal titolo "Noi e le nostre paure: utili oppure...". "Parleremo – spiega Teglia - dell’importanza della paura, una emozione primaria, innata, che ha salvato la specie umana attivando la nostra funzione protettiva. Già all’ottavo mese essa compare con la paura dell’estraneo, poi avremo quella dei mostri e del buio e così via. Affronteremo anche l’aspetto negativo della paura, quando cioè è irrazionale e sproporzionata, fino a diventare una fobia. Infine chiariremo la differenza fra paura derivante da un ben preciso oggetto e l’ansia, che non ha oggetto. Obiettivo del nostro incontro è, come sempre, il crescere in quelle conoscenze che possono far migliorare la nostra vita". Nell’occasione agli intervenuti verrà consegnato il nuovo libretto relativo ai corsi 2025.

pa.ce.