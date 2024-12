Ponte all’Abate, tempi prolungati: "Garantire i ristori ai chi lavora"

Sulla vicenda dei lavori di Ponte all’Abate interviene anche Marco Barzanti, segretario regionale del Partito Comunista Italiano. "I lavori- ricorda -dovevano iniziare ad aprile 2024 senza chiudere il ponte al passaggio pedonale, con i servizi da realizzare in modo concordato e contemporaneo in circa un mese, per arrivare alla conclusione dei lavori entro lo scorso novembre e alla realizzazione di una passerella pedonale entro dicembre 2024. Il progetto della passerella è stato accantonato e il ponte chiuso dopo l’intervento della Soprintendenza, che ha chiesto di rivedere il progetto provvedendo a un restauro conservativo". Questo ha causato il lievitare dei costi, saliti a circa 2 milioni di euro, e il forte ritardo nel termine dei lavori, "dei quali – aggiunge - probabilmente si parlerà ancora in primavera".

Barzanti denuncia "la gestione scriteriata e approssimativa da parte degli organi preposti del progetto e dell’appalto e il danno cogente e futuro, in molti casi irreparabile, per gli oltre 20 operatori commerciali, artigianali e professionali che gravitano nella zona". Gli esercizi di Ponte all’Abate "hanno visto un progressivo calo dei clienti e degli utenti se non l’azzeramento del volume degli affari – prosegue Barzanti - con conseguenti licenziamenti di personale. Gli esercizi che non hanno chiuso debbono continuare ad accollarsi tutti i costi fissi d’impresa: affitti dei locali o Imu per i proprietari, bollette dell’energia e dell’acqua, Tari ecc". La proposta del segretario è che "il Comune si faccia carico della Tari per l’intero periodo di chiusura e che Regione e Provincia si facciano carico del danno agli operatori della zona", con ristori adeguati per i danni che subiranno per almeno due anni.

Emanuele Cutsodontis