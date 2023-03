Polizia municipale al lavoro sulle strade Fioccano le sanzioni

Prosegue l’attività di controllo sul territorio. Nel fine settimana si sono intensificate le attività della polizia municipale per la sicurezza della circolazione stradale e il controllo del territorio. Tra le varie attività, gli agenti del Comando di via Pertini hanno effettuato: undici sanzioni per mancata revisione del veicolo (per un importo di 173 euro); tre per mancata copertura assicurativa del veicolo (che prevede il sequestro del mezzo, 5 punti sulla patente e una multa da 886 euro); cinque sanzioni per omesso utilizzo delle cinture di sicurezza durante la guida (83 euro e 5 punti sulla patente); quattro per l’utilizzo del cellulare durante la guida (165 euro e 5 punti sulla patente). Comminate anche una sanzione per guida senza patente (per un importo di 5.100 euro); una per guida con patente scaduta (158 euro), una perché il conducente risultava residente in Italia da più di un anno e circolava con patente estera in corso di validità, senza aver provveduto alla conversione del titolo di guida (158 euro e ritiro della patente); una sanzione per inosservanza della segnaletica stradale.

Inoltre, durante le attività di controllo, alla guida di un veicolo è stato fermato un cittadino che non è stato in grado di esibire la patente di guida, ma ha riferito di essere titolare di patente spagnola in corso di validità. Gli agenti si sono insospettiti e hanno contattato la Polizia locale spagnola. Dagli accertamenti è risultato che la persona alla guida del veicolo aveva commesso un reato previsto dal Codice della strada e per questo motivo nel Paese di origine gli era stata ritirata e sospesa la patente a tempo indeterminato. Al veicolo è stato applicato un fermo di 90 giorni.