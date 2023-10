Plessi scolastici, avanti con i lavori. Attivati i container allo scientifico. Poi "sotto" con Einaudi e Petrocchi

Dopo tre settimane piene dall’inizio del nuovo anno scolastico, le emergenze di spazi e di nuovi locali adibiti ad aule stanno iniziando a passare ed essere gestite come "ordinaria amministrazione". Anche perché, dopo il punto fatto con la stampa da parte della Provincia proprio all’apertura delle scuole, i vari cronoprogrammi stanno proseguendo in maniera ordinata, in attesa di nuovi ed importanti step per i lavori.

"Le procedure stanno seguendo il proprio iter – conferma il Presidente della Provincia di Pistoia, Luca Marmo – le strutture previste, soprattutto per il liceo scientifico, in dotazione per la fine del mese scorso sono arrivate e quindi gli studenti possono proseguire nel proprio percorso didattico. I successivi importanti passaggi saranno fra dicembre e l’inizio del 2024 quando i cantieri porteranno allo spostamento di altre classi, soprattutto per quanto concerne l’Einaudi ed il liceo artistico Petrocchi. Siamo fiduciosi – conclude Marmo – che tutto proceda al meglio".

Fino a questo momento, infatti, l’intervento più impattante è quello che riguarda il Duca D’Aosta, dove numerose classi sono state demolite, così come una parte delle pertinenze interne e che al momento rendono inaccessibile – per l’attività motoria – la palestra. Per ricavare nuovi spazi sono stati piazzati dei prefabbricati nella parte sportiva dove c’è il campo da tennis e da calcetto. Altro step significativo è quello legato all’istituto Einaudi di viale Pacinotti dove, oltre ad una riorganizzazione interna degli spazi già effettuata, alcune classi saranno trasferite all’ex Pelagia Romoli, con locali resi accessibili dal Provveditorato agli studi, ed altre in aule già in uso al Forteguerri. Il blocco maggiore che si sposterà dopo le vacanze di Natale, invece, arriverà dal liceo Petrocchi: per permettere l’avanzamento del cantiere, infatti, ben dodici classi saranno spostate all’interno del seminario di via Puccini dove già in passato, per sopperire alle direttive anti-covid, erano state trasferite alcune classi del Pacini di corso Gramsci.

Sempre con l’arrivo del nuovo anno, infine, gli spostamenti diventeranno realtà anche per ben nove classi dell’ex Itg Fermi di viale Adua, con laboratori e locali accessori che saranno collocati in idonea struttura privata, ritenuta adeguata, in via Gonfiantini. Il tutto aspettando il taglio del nastro, per l’estate prossima, delle rinnovate piscina e palestra Silvano Fedi con l’aggiunta, come anticipato sulle nostre colonne, del campo polivalente attualmente scoperto di via Panconi che avrà nuova vita. Finanziamenti per il secondo lotto permettendo.

Saverio Melegari