"Più attenzione sulla presenza dei piccioni"

"Ho discusso un’interpellanza in consiglio comunale lunedi 24 giugno per conoscere lo stato di salute dei piccioni del centro cittadino e soprattutto cosa intende fare l’amministrazione per mitigarne la presenza e garantire la salute e l’igiene pubblica. Se da un lato – scrive Paolo Tosi, consigliere comunale del gruppo Pd – i piccioni hanno sempre rappresentato un aspetto positivo per la nostra Piazza del Duomo e per il centro cittadino, come succede in altre mille città italiane, è pur vero che i piccioni possono trasmettere malattie e il guano è causa di criticità. Sempre più esercenti di bar e ristoranti con tavoli all’aperto manifestano preoccupazione. Sempre più spesso clienti seduti ai tavoli all’aperto si trovano a fare i conti con piccioni che salgono addirittura sui tavoli. L’amministrazione mi ha risposto che dalle verifiche svolte dall’Asl non sono emerse criticità, né per quanto riguarda il numero dei volatili, né per la presenza di malattie. Inoltre mi ha annunciato lo stanziamento di circa 8.000 euro per un servizio di falconeria che scoraggi la presenza di piccioni. Accolgo con favore i risultati dell’Asl e l’iniziativa che intende intraprendere l’amministrazione, ma propongo di intensificare il servizio di igienizzazione con maggiori e più puntuali interventi, e una pulizia più frequente delle aree del centro dove la presenza dei piccioni è maggiore. Credo sia anche necessario sensibilizzare esercenti e cittadini perché sia evitato il fai da te e avviare una campagna di sensibilizzazione. Sono da sempre un animalista convinto. Chi non ha a cuore i piccioni? Ma con la mia interpellanza ho inteso sensibilizzare l’amministrazione affinché si riesca a coniugare la presenza dei piccioni con l’igiene sanitaria e la pulizia del centro".